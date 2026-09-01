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Spectacle : « Le temps des paysans » Théâtre-Conte avec Léa Garcia Cahors

dimanche 27 septembre 2026 · Cahors

Spectacle : « Le temps des paysans » Théâtre-Conte avec Léa Garcia Cahors

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
68 Rue Saint-James
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
2 2 12 Général

Cahors

Spectacle : « Le temps des paysans » Théâtre-Conte avec Léa Garcia

68 Rue Saint-James Cahors Lot

Tarif : 2 – 2 – 12 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 18:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Création issue de collectages d’histoires de vies de femmes et d’hommes paysans d’aujourd’hui du Lot et d’Aveyron

Création issue de collectages d’histoires de vies de femmes et d’hommes paysans d’aujourd’hui du Lot et d’Aveyron. Récit : « Cendrine vit dans une grande ville qu’elle rêve de quitter… sa grand-mère Emilienne, paysanne voit la campagne changer… Le bonheur d'être paysan.ne!»

Durée : 1h00, tout public à partir de 10 ansOui, l

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68 Rue Saint-James Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 42 53 32 68  compagnielilot.z@orange.fr

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English :

A creative work based on a collection of life stories from contemporary farmers—both men and women—in the Lot and Aveyron regions

L’événement Spectacle : « Le temps des paysans » Théâtre-Conte avec Léa Garcia Cahors a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot

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