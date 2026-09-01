Spectacle : « Le temps des paysans » Théâtre-Conte avec Léa Garcia Cahors
dimanche 27 septembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Spectacle : « Le temps des paysans » Théâtre-Conte avec Léa Garcia
68 Rue Saint-James Cahors Lot
Tarif : 2 – 2 – 12 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 18:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Création issue de collectages d’histoires de vies de femmes et d’hommes paysans d’aujourd’hui du Lot et d’Aveyron
Création issue de collectages d’histoires de vies de femmes et d’hommes paysans d’aujourd’hui du Lot et d’Aveyron. Récit : « Cendrine vit dans une grande ville qu’elle rêve de quitter… sa grand-mère Emilienne, paysanne voit la campagne changer… Le bonheur d'être paysan.ne!»
Durée : 1h00, tout public à partir de 10 ansOui, l
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68 Rue Saint-James Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 42 53 32 68 compagnielilot.z@orange.fr
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English :
A creative work based on a collection of life stories from contemporary farmers—both men and women—in the Lot and Aveyron regions
L’événement Spectacle : « Le temps des paysans » Théâtre-Conte avec Léa Garcia Cahors a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot
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