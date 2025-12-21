Spectacle Le Temps d’un Café Cie La Générale des Mômes, Bourgueil
Spectacle Le Temps d’un Café Cie La Générale des Mômes, Bourgueil vendredi 30 janvier 2026.
Spectacle Le Temps d’un Café Cie La Générale des Mômes
Place Marcellin Renault Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif Groupe
Date : 2026-01-30
Début : 2026-01-30 19:30:00
fin : 2026-01-30 21:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Au café du quartier, les chefs d’orchestre sont les garçons de café.
Entre petits pas et grandes enjambées, ils rythment la journée.
Une tasse par-ci, un verre par-là, toujours au service de la clientèle,
ils tournent, dansent, virevoltent à travers les tables…
Retournez une cafetière, vous y verrez une image.
Retournez-en deux, vous y verrez des visages…
Retournez-en dix, vous y verrez un village. 6 .
Place Marcellin Renault Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 contact@bourgueil.fr
English :
At the local café, the conductors of the orchestra are the waiters.
Between short steps and long strides, they set the pace for the day.
A cup here, a glass there, always at the service of the customers,
they twirl, dance and twirl through the tables…
L'événement Spectacle Le Temps d'un Café Cie La Générale des Mômes Bourgueil