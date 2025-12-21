Spectacle Le Temps d’un Café Cie La Générale des Mômes, Bourgueil

Spectacle Le Temps d’un Café Cie La Générale des Mômes

Place Marcellin Renault Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Au café du quartier, les chefs d’orchestre sont les garçons de café.

Entre petits pas et grandes enjambées, ils rythment la journée.

Une tasse par-ci, un verre par-là, toujours au service de la clientèle,

ils tournent, dansent, virevoltent à travers les tables…

à en perdre la tête,

à en yoyoter de la cafetière !

Retournez une cafetière, vous y verrez une image.

Retournez-en deux, vous y verrez des visages…

Retournez-en dix, vous y verrez un village. 6 .

Place Marcellin Renault Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 contact@bourgueil.fr

English :

At the local café, the conductors of the orchestra are the waiters.

Between short steps and long strides, they set the pace for the day.

A cup here, a glass there, always at the service of the customers,

they twirl, dance and twirl through the tables…

