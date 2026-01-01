Spectacle Le théâtre dans tous ses états Centre Socio-culturel Seichamps

Spectacle Le théâtre dans tous ses états

Centre Socio-culturel 10 Place Franois Mitterand Seichamps Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Vendredi 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

Le festival le théâtre dans tous ses états revient à Seichamps.

Des pièces, des comédies ou des one man-shows sont à l’honneur.

Pour plus de précisions, consultez le programme en ligne.

Billetterie à la mairie de Seichamps. Tarif réduit pour les habitants de Seichamps.

Réservation possible par téléphone.

Tout public.Tout public

Centre Socio-culturel 10 Place Franois Mitterand Seichamps 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 29 12 61

English :

The le théâtre dans tous ses états festival returns to Seichamps.

Plays, comedies and one-man shows are featured.

For more details, see the online program.

Tickets at Seichamps town hall. Reduced rate for Seichamps residents.

Reservations by telephone.

Open to all.

