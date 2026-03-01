SPECTACLE LE TIROIR DE WOODY ALLEN PAR LA COMPAGNIE JUGAAD

Théâtre du Ponton Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Venez découvrir la nouvelle pièce de théâtre interprétée par la Compagnie Jugaad !

Et si la source des grandes idées ne se trouvait pas dans le tiroir d’un génie, mais dans les conversations du quotidien ?

Martin et Anabelle, deux auteurs en panne d’idée, se remémorent les mythes de la création et décident d’inventer Benoît, un scénariste qui trouvera son inspiration là où personne ne la cherche auprès de Jocelyne Magloire, sa femme de ménage.

Leurs personnages sont lancés dans un pastiche burlesque Benoît devient fasciné par la ménagère, la considérant comme le dénominateur commun de toute l’humanité .

Les auteurs s’amusent à inventer des scènes où Benoît pille les anecdotes de Jocelyne pour écrire des téléfilms à succès, tout en mentant à Juliette sur son véritable travail.

La pièce culmine lorsque les mensonges rattrapent Benoît car la vie n’imite pas l’art, elle imite la mauvaise télévision (Woody Allen).

Imaginée par l’esprit brillant de Frédéric Sabrou, David Ropars met en scène avec brio cette farce critique où les auteurs se moquent des figures du créateur maudit et de l’artiste compromis, le tout en exploitant les codes des séries télé qu’ils prétendent mépriser. .

Théâtre du Ponton Saint-Melaine-sur-Aubance 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 68 74 10 04 compagniejugaad@gmail.com

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English :

Come and discover the new play performed by Compagnie Jugaad!

L’événement SPECTACLE LE TIROIR DE WOODY ALLEN PAR LA COMPAGNIE JUGAAD Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages