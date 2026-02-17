Spectacle Le tour du monde en 80 jours Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Le tour du monde en 80 jours

Samedi 11 avril 2026 de 18h30 à 20h15.

Vendredi 17 avril 2026 de 19h à 20h45.

Samedi 18 avril 2026 de 18h30 à 20h15.

Vendredi 24 avril 2026 de 19h à 20h45.

Samedi 25 avril 2026 de 19h à 20h45. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 22 EUR

En 1872, le très Britannique Phileas Fogg et son valet, Passepartout, lancent un pari insensé faire le tour du monde en 80 jours ! Une comédie survoltée et décalée !Familles

Une odyssée déjantée où se côtoient une princesse indienne, un Chinois fumeur d’opium, Jack le plus grand looser de l’Ouest ou encore l’inspecteur de police le plus nul de toutes les séries allemandes…

Le Tour du Monde en 80 jours, c’est une comédie en 80 fous rires. C’est le mariage fou entre OSS117 et les Monty Python. C’est la traversée délirante des 4 continents et de tous les océans du monde. Ce sont 5 acteurs complètement cinglés. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

In 1872, the very British Phileas Fogg and his valet, Passepartout, set out on an insane challenge: to circumnavigate the globe in 80 days! A fast-paced, offbeat comedy!

