Spectacle Le trésor de Clarissa La Comédie de Metz Metz

Spectacle Le trésor de Clarissa

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Un voyage qui se transforme en chasse au trésor…L’aventurière Clarisse Anonyme visite la Louisiane, et apprend l’existence d’une légende… une légende qui porte son nom !Ni une, ni deux, munie d’une carte très ancienne, elle part à la recherche du trésor de Clarissa NoName.

Dans le Bayou, elle rencontre Peggy-Sue l’alligator, des écrevisses râleuses et d’autres animaux. Malgré leur aide, Clarisse parviendra-t-elle à trouver le trésor et rompre le maléfice ?

Un spectacle de marionnettes dans une ambiance concert live qui plaira autant aux enfants qu’aux parents !

Auteur Nathalie Roubaud

Comédienne Nathalie Roubaud

Pour enfants de 3 à 8 ans.

Durée 50 minutesEnfants

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A journey that turns into a treasure hunt…Adventurer Clarisse Anonyme visits Louisiana, and learns of the existence of a legend… a legend that bears her name! Equipped with an ancient map, she sets off in search of Clarissa NoName’s treasure.

In the Bayou, she meets Peggy-Sue the alligator, grumbling crayfish and other animals. Despite their help, can Clarisse find the treasure and break the curse?

A puppet show with a live concert atmosphere that will appeal to children and parents alike!

Author: Nathalie Roubaud

Actress: Nathalie Roubaud

For children aged 3 to 8.

Running time: 50 minutes

L’événement Spectacle Le trésor de Clarissa Metz a été mis à jour le 2026-02-03 par AGENCE INSPIRE METZ