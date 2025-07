Spectacle Le triselectops aime sa plage Seignosse

Spectacle Le triselectops aime sa plage Seignosse mardi 15 juillet 2025.

Spectacle Le triselectops aime sa plage

Plage du Penon & des Estganots Seignosse Landes

Gratuit

Début : 2025-07-15 14:30:00

2025-07-15

Plage du Penon à 14h30

Plage des Estagnots à 16h

Une fable écologique et burlesque avec une marionnette géante, créée et proposée par le Collectif les Ruminantes.

Une fable écologique et burlesque avec une marionnette géante, créée et proposée par le Collectif les Ruminantes.

Offert par le Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), ce spectacle de sensibilisation à la réduction des déchets fait la tournée des plages landaises.

Tous publics

Plage du Penon & des Estganots Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

Penon beach at 2:30 p.m

Estagnots beach at 4pm

A burlesque ecological fable with a giant puppet, created and presented by Collectif les Ruminantes.

German : Spectacle Le triselectops aime sa plage

Strand von Penon um 14:30 Uhr

Plage des Estagnots um 16 Uhr

Eine ökologische und burleske Fabel mit einer riesigen Marionette, geschaffen und angeboten vom Collectif les Ruminantes.

Italiano :

Spiaggia di Penon alle 14.30

Spiaggia di Estagnots alle 16.00

Una favola ecologica burlesca con un pupazzo gigante, creata e presentata dal Collectif les Ruminantes.

Espanol : Spectacle Le triselectops aime sa plage

Playa de Penon a las 14h30

Playa de Estagnots a las 16.00 h

Fábula ecológica burlesca con marioneta gigante, creada y presentada por el Collectif les Ruminantes.

