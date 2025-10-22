Spectacle « Le vaisseau pirate » Kerlouan

Spectacle « Le vaisseau pirate » Kerlouan mercredi 22 octobre 2025.

Spectacle « Le vaisseau pirate »

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Début : 2025-10-22 15:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22 2025-10-29

Dans ce spectacle familial, plongez dans la Bretagne du XVIIème siècle aux côtés d’une jeune orpheline prête à embarquer sur un vaisseau fantôme ! À travers des scènes pleines de suspense, vous découvrirez les légendes maritimes du coin, des mystères enfouis et un voyage épique à travers le temps. Un moment inoubliable pour petits et grands, où l’humour se mêle à l’imaginaire, au cœur d’un village chargé d’histoires.

Réservation sur meneham.bzh et dans les points d’accueil de Tourisme Côte des Légendes (Lesneven, Meneham, Brignogan).

Infos pratiques

> Spectacle en extérieur, devant les musées Salou.

> Durée environ 1h15.

> Le parking visiteur se trouve à 700m à pied de l’emplacement du spectacle. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

