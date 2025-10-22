Spectacle « Le vaisseau pirate » Kerlouan
Dans ce spectacle familial, plongez dans la Bretagne du XVIIème siècle aux côtés d’une jeune orpheline prête à embarquer sur un vaisseau fantôme ! À travers des scènes pleines de suspense, vous découvrirez les légendes maritimes du coin, des mystères enfouis et un voyage épique à travers le temps. Un moment inoubliable pour petits et grands, où l’humour se mêle à l’imaginaire, au cœur d’un village chargé d’histoires.
Réservation sur meneham.bzh et dans les points d’accueil de Tourisme Côte des Légendes (Lesneven, Meneham, Brignogan).
Infos pratiques
> Spectacle en extérieur, devant les musées Salou.
> Durée environ 1h15.
> Le parking visiteur se trouve à 700m à pied de l’emplacement du spectacle. .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
