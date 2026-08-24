Spectacle Le vaisseau pirate Kerlouan
mercredi 21 octobre 2026 · Kerlouan
Informations pratiques
Kerlouan
Spectacle Le vaisseau pirate
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:30:00
fin : 2026-10-21 16:45:00
Date(s) :
2026-10-21
Dans ce spectacle familial, plongez dans la Bretagne du XVIIème siècle aux côtés d’une jeune orpheline prête à embarquer sur un vaisseau fantôme ! À travers des scènes pleines de suspense, vous découvrirez les légendes maritimes du coin, des mystères enfouis et un voyage épique à travers le temps. Un moment inoubliable pour petits et grands, où l’humour se mêle à l’imaginaire, au cœur d’un village chargé d’histoires.
Infos pratiques
> Spectacle à 15h30
> Réservation sur meneham.bzh ou dans les bureaux d’information touristique de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages
> Spectacle en extérieur, devant les musées Salou.
> Durée environ 1h15.
> Le parking visiteur se trouve à 700m à pied de l’emplacement du spectacle. .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English :
L’événement Spectacle Le vaisseau pirate Kerlouan a été mis à jour le 2026-08-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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