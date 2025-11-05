Spectacle: Le Veilleur Café théâtre Le Poche Pornic

Spectacle: Le Veilleur

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-05 19:00:00

fin : 2025-11-10 20:15:00

2025-11-05 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-19

Un spectacle tout public présenté par la Cie File en scène au café théâtre Le Poche à Pornic!

Le conte… Un de ses pouvoirs est qu’il peut instantanément nous projeter dans un autre monde où la lune peut pleurer, où des arbres et des rivières peuvent parler, où les oiseaux portent des enfants, où les morts peuvent revenir en silence consoler les vivants…

Plongé dans la pénombre, le spectateur est emporté par la voix de l’acteur dans l’univers du conte. C’est un spectacle où le public se crée sa propre représentation, tantôt au bruit de la poussière de lune qui crépite sur le sol, tantôt à la lueur tremblante d’une allumette. À travers ces récits du folklore, nous sommes amenés à voir , avec les yeux du cœur, que même les histoires les plus tristes peuvent révéler le meilleur de nous-même sous les accents résolument enthousiastes du veilleur.

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

An all-ages show presented by Cie File en scène at Pornic’s café théâtre Le Poche!

German :

Eine Aufführung für alle Altersgruppen, die von der Cie File en scène im Theatercafé Le Poche in Pornic präsentiert wird!

Italiano :

Uno spettacolo per tutte le età presentato dalla compagnia File en scène al caffè-teatro Le Poche di Pornic!

Espanol :

¡Un espectáculo para todas las edades presentado por la compañía File en scène en el café-teatro Le Poche de Pornic!

