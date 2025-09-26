Spectacle Le vent dans les saules rue saint michel Maîche

Grande fresque naturaliste, cette histoire animalière est faite pour les grands et les petits…

Au bois sauvage , c’est son nom, tous les petits animaux se réveillent du sommeil hivernal et sortent de leur terrier… Pique nique, folles parties de baignade et de bateau dans la rivière .. La convivialité est de mise pour les habitants de ce petit paradis. Ils sont quatre quatre aventuriers plus ou moins pantouflards du monde animal à vivre l’aventure quotidienne de la vie. Il y a les deux amis, et , le sage et bourru et l’entêté, vaniteux et totalement irresponsable par qui tout ou presque arrive ! Ces quatre-là suivent les saisons, le cours de l’eau et nous racontent tout ce qui fait le prix de l’existence peur, amitié, désir d’ailleurs, perte, abandon, espoir…

Une histoire universelle portée par des comédiens/chanteurs hors pairs !

Un spectacle à ne pas manquer !

Spectacle familial dès 3 ans tiré d’un roman de Kenneth Grahame. Billetterie en mairie. .

rue saint michel Salle des fêtes Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01 animations.culturelles@mairie-maiche.fr

