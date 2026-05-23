Schweighouse-Thann

Spectacle Le vertige de l’envers + Concert Melting

12 rue de Reiningue Schweighouse-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Acrobatie, magie et illusions se mêlent dans Le vertige de l’envers, un spectacle poétique dès 3 ans. En deuxième partie, Melting propose un concert pop-rock énergique mêlant reprises et compositions originales.

Le vertige de l’envers mêle acrobatie, magie et illusions dans un spectacle poétique dès 3 ans. Dans un univers où gravité et temps se dérèglent, les artistes défient le réel et invitent à rêver les yeux ouverts. En deuxième partie, Melting, lauréat du Tremplin des Talents artistiques amateurs, enflamme la scène avec un concert pop-rock mêlant reprises françaises et anglaises et compositions originales. .

12 rue de Reiningue Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 76 08

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English :

Acrobatics, magic, and illusions come together in *Le vertige de l’envers*, a poetic show for children ages 3 and up. In the second half, Melting presents an energetic pop-rock concert featuring a mix of covers and original songs.

L’événement Spectacle Le vertige de l’envers + Concert Melting Schweighouse-Thann a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay