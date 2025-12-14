Spectacle Le Véto Libraire Bibliothèque Civray

Spectacle Le Véto Libraire

Bibliothèque 34 rue Victor Hugo Civray Vienne

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Spectacle, Le Véto Libraire, proposé par la Cie Les Barbus.

Depuis que les bibliothèques sont informatisées, de mystérieux virus circulent dans les rayonnages et contaminent les livres les mots disparaissent, les personnages s’égarent, les pages se tachent et les couvertures en cuir ont des maladies de peau.

L’ampleur de la contamination est telle que les consignes de quarantaine sont implacables il faut abattre tous les livres et les brûler pour éradiquer le mal… à moins de faire appel au seul spécialiste capable de soigner la terrible maladie le VéTo LiBRaiRe. .

