Spectacle Le vieux qui aimait les fautes d’orthographe

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Ce spectacle saute joyeusement dans les flaques des préjugés pour offrir à la langue française, qui puise bon nombre de ses réjouissances dans la longue histoire du monde, la récréation qu’elle mérite.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

English :

This show joyfully jumps into the puddles of prejudice to give the French language, which draws many of its joys from the world’s long history, the recreation it deserves.

