Spectacle Le vilain petit canard Salle polyvalente Artix
Spectacle Le vilain petit canard Salle polyvalente Artix samedi 24 janvier 2026.
Spectacle Le vilain petit canard
Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Avec beaucoup de retard, le dernier œuf de la Cane éclot. Le caneton ne ressemble pas à ses frères et sœurs. Il est rejeté de tous, à part sa mère qui, avec amour, cherche à le protéger. Sa maladresse et son physique particulier provoquent les moqueries. .
Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50 contact@mairie-artix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Le vilain petit canard
L’événement Spectacle Le vilain petit canard Artix a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Coeur de Béarn