Place de la mairie Place de la Mairie Erdeven Morbihan

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Annonce Spéciale pour une rentrée affabulé ! ??

Une conteuse-musicienne sur scène.

Représentation Spectacle Le Village » Histoire poétique d’un village affabulé aux personnages et intrigues tendres, drôles et poétiques. »

Durée 1h15

Tout public à partir de 10 ans.

Le spectacle Le Village est un seul en scène improvisé autour de l’imaginaire et des contes traditionnels.

Sklaeren est globe conteuse, elle va de ville en village chercher et partager des histoires contre un peu d’hospitalité.

Cette nuit-là, après avoir marché durant des heures, elle arrive au pied d’un pont et s’y installe pour dormir. Bien installée sur sa valise comme oreiller, elle est réveillée au petit matin par un immense brouillard.

Un brouillard à couper au couteau. Elle n’a pas d’autre choix que de prendre son canif et coupe le coton dans la nuit.

De l’autre côté un village et un soleil magnifique ! Y sera-t-elle bien accueillis ?

Dans chaque village il y a toujours une problématique ( choisie avec le public) que les villageois et villageoises subissent et qui se résolue à la fin grâce à cette étrange voyageuse et les interactions qu’elle aura avec chacun …

Chant et musique s’invitent aussi dans le voyage proposé par ce spectacle. .

