Spectacle Le vin en scène Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère

Spectacle Le vin en scène

Rue de la Batellerie Café Léon (salle du haut) Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

20h. Voyage historicobiodynamique à la découverte du Vin, depuis le 17ème siècle jusqu’à nos jours, des soirées guinguettes sur les bords de Marne jusqu’à la butte Montmartre. Sur réservation. Prix libre et conscient

La compagnie Théâtre du Paradoxe vous propose un voyage historicobiodynamique à la découverte du Vin, depuis le 17ème siècle jusqu’à nos jours, des soirées guinguettes sur les bords de Marne jusqu’à la butte Montmartre. Rien moins.

Au programme, la joie de réentendre les grands poètes qui ont su donner au Vin ses lettres de noblesse, faire revivre quelques pépites du 7eme art, nous en arriverons peut-être même à chanter ensemble ces notes nées de l’amour du vin et qui habitent notre mémoire collective.

En bref, c’est un spectacle périlleux en termes de tentation auquel vous êtes conviés ! Mais celui qui ne prend pas de risques ne peut goûter à la joie que procure une soirée festive faite d’ivresse de mots, d’humour, de chansons, de poésie autour du vin, ce patrimoine culturel qui vaut bien une scène !

Prix libre et conscient. Auberge espagnole à partir de 18h

Pensez à réserver ! .

Rue de la Batellerie Café Léon (salle du haut) Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon24.org

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English : Spectacle Le vin en scène

20h. A historic-biodynamic journey to discover wine, from the 17th century to the present day, from guinguette evenings on the banks of the Marne to the Butte Montmartre. Reservations required. Free and conscious price

L’événement Spectacle Le vin en scène Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère