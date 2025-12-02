SPECTACLE LE VOL DU CONDOR Salle Etoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

SPECTACLE LE VOL DU CONDOR

Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 15:00:00

fin : 2026-03-02 17:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Partez pour un voyage inoubliable au cœur de l’Amérique du Sud avec “Le Vol du Condor”, un spectacle haut en couleurs qui célèbre la richesse culturelle des peuples andins.

De la Cordillère des Andes au Venezuela, en passant par la Colombie, l’Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l’Argenti

Programme d’Octobre Bleu (animations intergénérationnelles) en pdf ci dessous. .

Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 90 12 clubdesmimosas@live.fr

English :

Take an unforgettable journey to the heart of South America with Flight of the Condor, a colorful show celebrating the cultural richness of the Andean peoples.

From the Andes Cordillera to Venezuela, via Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile and the Argenti

L’événement SPECTACLE LE VOL DU CONDOR Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Saint Brevin