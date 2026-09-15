Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle – Le voyage de Darwin – Cie Les chanteurs d’oiseaux

14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Le duo des chanteurs d’oiseaux avait clôturé la saison 2024/2025 avec leur spectacle Perchés.

En ce début de saison, ils reviennent avec leur nouvelle création, accompagnés de deux musiciens Lidija Bizjak et Pierre Hamon.

Après un séjour en Amazonie avec Pierre Hamon et son drôle d’instrumentarium, ils décident de partir en musique sur les traces du célèbre naturaliste et paléontologue anglais qui a bouleversé notre connaissance du monde et de notre histoire, Charles Darwin.

L’instrument des chanteurs est leur voix, leur corps. Pierre Hamon joue, lui, avec un os de vautour, une mâchoire d’âne, un lithophone, une conque, des flûtes en bambou… Au piano, Lidija Bizjak interprète Chopin, contrepoint de la musique « ethnique », qui nous ramène dans l’Angleterre de Darwin.

De la Cordillère des Andes au Brésil, ce spectacle vivant est un concert extraordinaire. .

14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

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English : Spectacle – Le voyage de Darwin – Cie Les chanteurs d’oiseaux

L’événement Spectacle – Le voyage de Darwin – Cie Les chanteurs d’oiseaux Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par Terres de Limousin