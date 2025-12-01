Spectacle Le voyage de Juliette Médiathèque Plouguerneau
Spectacle Le voyage de Juliette Médiathèque Plouguerneau mercredi 10 décembre 2025.
Spectacle Le voyage de Juliette
Médiathèque 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:30:00
fin : 2025-12-10 11:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Avec Vanessa Mével, Antoine bellande à la guitare, traduit en chant signés par Geneviève Nedelec.
Juliette est une petite fille des bois. Un jour un oiseau lui fait une drôle de blague alors ellepart à sa recherche, l’entraînant dans de jolies aventures. .
Médiathèque 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
English :
L’événement Spectacle Le voyage de Juliette Plouguerneau a été mis à jour le 2025-12-04 par OT PAYS DES ABERS