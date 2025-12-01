Spectacle Le voyage de Juliette Médiathèque Plouguerneau

Spectacle Le voyage de Juliette

Médiathèque 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 10:30:00

fin : 2025-12-10 11:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Avec Vanessa Mével, Antoine bellande à la guitare, traduit en chant signés par Geneviève Nedelec.

Juliette est une petite fille des bois. Un jour un oiseau lui fait une drôle de blague alors ellepart à sa recherche, l’entraînant dans de jolies aventures. .

Médiathèque 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

English :

L’événement Spectacle Le voyage de Juliette Plouguerneau a été mis à jour le 2025-12-04 par OT PAYS DES ABERS