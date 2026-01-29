A travers un grand voyage la coccinelle de Lolie Harpe recherche la mer, mais avez-vous vu la mer ici ? Non. Alors en avant !

Une belle expédition vers l’inconnu à la fois intrigante par le sonore mais aussi rassurante par les mélodies connues.

Samedi 14 février à 16h30, pour les enfants de 0 à 3 ans.

Sur réservation.

Lolie Harpe emmène tous les petits dans un joli moment d’émotions et de découvertes sonores.

Le samedi 14 février 2026

de 16h30 à 17h15

gratuit Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T17:30:00+01:00

fin : 2026-02-14T18:15:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T16:30:00+02:00_2026-02-14T17:15:00+02:00

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Hergé et trouvez le meilleur itinéraire

