Spectacle Le voyage de Lulu Salle de l’Alambic Saint-Césaire

Spectacle Le voyage de Lulu

Salle de l’Alambic 6 rue du Maine Saint-Césaire Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 15:45:00

2025-12-20

Lulu, curieuse et vagabonde est une petite fille qui part à la recherche de nouveaux horizons, à la découverte du monde et de ses cultures.

A partir de 3 ans.

+33 6 16 82 78 42

English :

Lulu, curious and wandering, is a little girl who sets off in search of new horizons, discovering the world and its cultures.

For ages 3 and up.

German :

Lulu, neugierig und vagabundierend, ist ein kleines Mädchen, das sich auf die Suche nach neuen Horizonten begibt, um die Welt und ihre Kulturen zu entdecken.

Ab 3 Jahren.

Italiano :

Lulu, curiosa ed errante, è una bambina che parte alla ricerca di nuovi orizzonti, per scoprire il mondo e le sue culture.

A partire dai 3 anni.

Espanol :

Lulú, curiosa y errante, es una niña que parte en busca de nuevos horizontes, para descubrir el mundo y sus culturas.

A partir de 3 años.

