Spectacle Le voyage de Lulu Salle de l’Alambic Saint-Césaire
Spectacle Le voyage de Lulu
Salle de l’Alambic 6 rue du Maine Saint-Césaire Charente-Maritime
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 15:45:00
2025-12-20
Lulu, curieuse et vagabonde est une petite fille qui part à la recherche de nouveaux horizons, à la découverte du monde et de ses cultures.
A partir de 3 ans.
English :
Lulu, curious and wandering, is a little girl who sets off in search of new horizons, discovering the world and its cultures.
For ages 3 and up.
German :
Lulu, neugierig und vagabundierend, ist ein kleines Mädchen, das sich auf die Suche nach neuen Horizonten begibt, um die Welt und ihre Kulturen zu entdecken.
Ab 3 Jahren.
Italiano :
Lulu, curiosa ed errante, è una bambina che parte alla ricerca di nuovi orizzonti, per scoprire il mondo e le sue culture.
A partire dai 3 anni.
Espanol :
Lulú, curiosa y errante, es una niña que parte en busca de nuevos horizontes, para descubrir el mundo y sus culturas.
A partir de 3 años.
