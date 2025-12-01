Spectacle Le Voyage de Théophile Théâtre Le Jean-Baptiste Chaillé-les-Marais

Spectacle Le Voyage de Théophile

Théâtre Le Jean-Baptiste 44 rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-21 19:15:00

2025-12-20 2025-12-21

Spectacle LE VOYAGE DE THEOPHILE

Auteur et interprète Gérard Dézèmerie.

Accompagné de 10 acteurs, musiciens et danseurs.

L’épopée d’un apprenti tisserand vendéen, voyage quasi initiatique qui lui fera parcourir l’Asie lointaine. .

Théâtre Le Jean-Baptiste 44 rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 89 20 81 88 chapardeurdetoiles@gmail.com

LE VOYAGE DE THEOPHILE show

