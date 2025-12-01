Spectacle Le Voyage de Théophile Théâtre Le Jean-Baptiste Chaillé-les-Marais
Spectacle Le Voyage de Théophile Théâtre Le Jean-Baptiste Chaillé-les-Marais samedi 20 décembre 2025.
Théâtre Le Jean-Baptiste 44 rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-21 19:15:00
2025-12-20 2025-12-21
Spectacle LE VOYAGE DE THEOPHILE
Auteur et interprète Gérard Dézèmerie.
Accompagné de 10 acteurs, musiciens et danseurs.
L’épopée d’un apprenti tisserand vendéen, voyage quasi initiatique qui lui fera parcourir l’Asie lointaine. .
+33 6 89 20 81 88 chapardeurdetoiles@gmail.com
LE VOYAGE DE THEOPHILE show
