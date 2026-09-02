Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

SPECTACLE LE VOYAGE DE ZOU FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Embarquez avec Zou pour un voyage en contes, chants, comptines et jeux de doigts, spécialement imaginé pour les tout-petits dès 1 an.

Embarquez avec Zou pour un voyage de continent en continent, à la découverte d’histoires, de chants du monde, de comptines et de jeux de doigts. Avec son bateau, ses amis et ses valises, Zou invite les tout-petits à un joli voyage en musique et en douceur.

Pensé pour les enfants de 1 à 3 ans, ce spectacle joue avec les sonorités, les rythmes, les répétitions, les silences et la poésie des langues. Un moment de partage destiné aux enfants comme aux adultes qui les accompagnent.

Par Sophie Pascual.

Dans le cadre du Festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles qui a lieu du 17 au 31 octobre dans les médiathèques de l’agglomération Béziers Méditerranée. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

Join Zou on a journey filled with stories, songs, nursery rhymes, and finger plays—specially designed for toddlers ages 1 and up.

L’événement SPECTACLE LE VOYAGE DE ZOU FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34