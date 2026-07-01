AGENDA · Égat
SPECTACLE LE VOYAGE DU PAPILLON Égat
mercredi 15 juillet 2026 · Égat
Informations pratiques
Égat
SPECTACLE LE VOYAGE DU PAPILLON
Égat Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-15 18:15:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22
Spectacle le voyage du papillon: Histoire, motricité, danses… De 3 à 6 ans…
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Égat 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 66 06 78 70
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English :
The Butterfly’s Journey Show: Story, movement, dance… For ages 3–6…
L’événement SPECTACLE LE VOYAGE DU PAPILLON Égat a été mis à jour le 2026-06-29 par OTC PYRENEES CERDAGNE