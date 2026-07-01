Informations pratiques

Égat

SPECTACLE LE VOYAGE DU PAPILLON

Égat Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-15 18:15:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22

Spectacle le voyage du papillon: Histoire, motricité, danses… De 3 à 6 ans…

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Égat 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 66 06 78 70

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English :

The Butterfly’s Journey Show: Story, movement, dance… For ages 3–6…

L’événement SPECTACLE LE VOYAGE DU PAPILLON Égat a été mis à jour le 2026-06-29 par OTC PYRENEES CERDAGNE