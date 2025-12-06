Spectacle Le Voyage en Traineau Amboise

Spectacle Le Voyage en Traineau

Gratuit

Début : Samedi 2025-12-06 11:00:00

Assistez au spectacle Le Voyage en Traineau le samedi 6 décembre 2025.

Plongez au cœur de l’hiver en musique, en chansons et en comptines pour un conte d’hiver et de noël interactif le samedi 6 décembre 2025.

Par Emilie Tillier Compagnie Mélia.

Gratuit, sur inscription obligatoire au 02.47.57.22.93

Pour les plus petits, de 2 ans à 6 ans. 0 .

17 Rue du Clos des Gardes Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 22 93

English : The Sleigh Ride Show

Attend the show Le Voyage en Traineau (The Sleigh Ride) on Saturday, 6th December 2025.

German :

Besuchen Sie die Show Le Voyage en Traineau am Samstag, den 6. Dezember 2025.

Italiano :

Assistete allo spettacolo Le Voyage en Traineau sabato 6 dicembre 2025.

Espanol : Espectáculo El viaje en trineo

Asista al espectáculo Le Voyage en Traineau (El viaje en trineo) el sábado 6 de diciembre de 2025.

