Spectacle « Le Voyage en Uruguay » La Source Garouste

La Source Garouste 3 Rue de la Poultière Breteuil Eure

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

10 ans après sa création au Festival de Princeton aux Etats-Unis et après avoir joué plus de 120 fois en France, en Italie et en Uruguay, La Compagnie des Petits Champs (re)présente Le voyage en Uruguay. Ce seul en scène plonge au coeur de la campagne normande des années 50 lorsqu’une riche famille d’éleveurs Uruguayens achète des vaches et des taureaux à la Ferme Neuve à Beaumontel dans l’Eure. C’est le jeune cousin Philippe, âgé de vingt ans et dont les connaissances en géographie se bornent alors aux noms des villages du plateau du Neubourg, qui est chargé d’accompagner le troupeau et de veiller sur elles jusqu’à leur arrivée en Amérique du Sud.

Une création pour tous les publics, pour tous les espaces. Dans les théâtres, les salles des fêtes, les écoles, lieux atypiques, cette pièce itinérante se veut accessible à tous et adaptable en tous lieux. Un seul en scène pensé pour répondre aux défis de l’accès à la culture dans les zones rurales et périurbaines. Dans cette démarche d’accessibilité, ce spectacle bénéficie du soutien financier du Département de l’Eure. .

La Source Garouste 3 Rue de la Poultière Breteuil 27160 Eure Normandie +33 7 60 00 14 17 anais.vavasseur@eure.fr

