Spectacle LE VOYAGE IMAGINAIRE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle LE VOYAGE IMAGINAIRE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18 2026-04-19

Une heure pour vous prouver que rien n’est grave. Résultats non garantis.

Elle en est convaincue rien n’est grave.

Et pour vous le prouver, Aude Alisque embarque le public dans une heure de fantaisie joyeusement décalée, où même les drames les plus profonds se parent de froufrous. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

