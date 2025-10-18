Spectacle le voyage initiatique du tarot de Marseille Tanin Natural Wine Club Marseille 7e Arrondissement

Spectacle le voyage initiatique du tarot de Marseille

Samedi 18 octobre 2025 de 17h à 18h.

Lundi 3 novembre 2025 de 19h à 20h.

Samedi 15 novembre 2025 de 17h à 18h.

Lundi 24 novembre 2025 de 19h à 20h.

Samedi 29 novembre 2025 de 17h à 18h.

Lundi 1er décembre 2025 de 19h à 20h.

Samedi 6 décembre 2025 de 17h à 18h.

Lundi 15 décembre 2025 de 19h à 20h.

Samedi 20 décembre 2025 de 17h à 18h. Tanin Natural Wine Club 43 Rue Neuve Sainte-Catherine, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-11-03 20:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-03 2025-11-15 2025-11-24 2025-11-29 2025-12-01 2025-12-06 2025-12-15 2025-12-20

Le voyage initiatique du Tarot de Marseille un seul-en-scène signé Camille K, mêlant humour, magie et philosophie. 1h pour découvrir le Tarot autrement, dans un format intimiste de 10 spectateurs.

Le Tarot de Marseille monte sur scène

Le Tarot sort des tables de cartomanciennes pour s’incarner au théâtre. Avec son spectacle, l’artiste marseillaise Camille K entraîne le public dans une traversée inédite des 22 arcanes majeures. Pendant 1h, ce n’est pas de divination dont il est question, mais d’un voyage initiatique une plongée vivante, drôle et magique dans la sagesse du Tarot, où

chaque spectateur apprend à en saisir le sens profond.



Entre philosophie, humour et magie

À mi-chemin entre le seule-en-scène et la conférence théâtralisée, le spectacle alterne réflexions universelles, éclats de rire et tours de magie. Camille K n’hésite pas à se dévoiler elle tisse des parallèles entre son propre vécu et le parcours initiatique du Tarot. Chaque arcane prend vie à travers une galerie de personnages hauts en couleur, interprétés avec talent et exagérations assumées accents venus des quatre coins de son univers, figures truculentes, voix et attitudes marquées. .

Tanin Natural Wine Club 43 Rue Neuve Sainte-Catherine, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Le voyage initiatique du Tarot de Marseille: a one-woman show by Camille K, combining humor, magic and philosophy. 1 hour to discover the Tarot differently, in an intimate format for 10 spectators.

German :

Die Initiationsreise des Tarot de Marseille: ein Bühnenstück von Camille K, das Humor, Magie und Philosophie miteinander verbindet. eine Stunde, um das Tarot anders zu entdecken, in einem intimen Format mit 10 Zuschauern.

Italiano :

Il viaggio iniziatico dei Tarocchi di Marsiglia: un one-woman show di Camille K, che unisce umorismo, magia e filosofia. 1 ora per scoprire i Tarocchi in modo diverso, in un formato intimo per 10 spettatori.

Espanol :

El viaje iniciático del Tarot de Marsella: un espectáculo unipersonal de Camille K, que combina humor, magia y filosofía. 1 hora para descubrir el Tarot de una manera diferente, en un formato íntimo para 10 espectadores.

L’événement Spectacle le voyage initiatique du tarot de Marseille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille