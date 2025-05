Spectacle Le vrai taboulé vert – Charpey, 17 mai 2025 20:00, Charpey.

Drôme

Spectacle Le vrai taboulé vert Ecole Saint-Didier Charpey Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

Elle est là, madame, sur scène avec l’objectif de donner un tuto sur ce plat national et traditionnel qui vient de son pays d’origine Le Liban .

Révoltée par la nature des ingrédients de ce qu’on appelle taboulé en Europe et sa couleur fade…

Ecole Saint-Didier

Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 38 67 06

English :

There she is, Madame, on stage with the aim of giving a tutorial on this national and traditional dish from her native Lebanon.

Revolted by the nature of the ingredients of what we call tabbouleh in Europe, and its bland color…

German :

Sie ist hier, Madame, auf der Bühne mit dem Ziel, ein Tutorial über dieses traditionelle Nationalgericht aus ihrem Heimatland « Libanon » zu geben.

Sie ist empört über die Art der Zutaten in dem, was in Europa Taboulé genannt wird, und seine fade Farbe…

Italiano :

È lì, signora, sul palco con l’obiettivo di dare una lezione su questo piatto nazionale e tradizionale del suo paese d’origine, il Libano.

Rivolta dalla natura degli ingredienti di quello che in Europa è conosciuto come tabbouleh e dal suo colore insipido…

Espanol :

Está ahí, señora, en el escenario con el objetivo de dar un tutorial sobre este plato nacional y tradicional de su país de origen, Líbano.

Asqueada por la naturaleza de los ingredientes de lo que en Europa se conoce como tabulé y por su color insípido…

