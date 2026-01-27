Spectacle Le vrai taboulet vert, au bar le 18 Castelfranc

Spectacle Le vrai taboulet vert, au bar le 18

Chemin des Pradelles Castelfranc Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Le 18, et toute l'équipe , à le plaisir d'accueil Jessy Khalil pour un Monologue politique, culinaire, avec une pincée intime épicée, un spectacle produit par la compagnie Aram.

Chemin des Pradelles Castelfranc 46140 Lot Occitanie

English :

The 18, and all the team, is pleased to welcome Jessy Khalil for a political and culinary Monologue, with a pinch of spicy intimacy, a show produced by compagnie Aram.

