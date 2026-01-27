Spectacle Le vrai taboulet vert, au bar le 18 Castelfranc
Spectacle Le vrai taboulet vert, au bar le 18 Castelfranc vendredi 6 février 2026.
Chemin des Pradelles Castelfranc Lot
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Le 18, et toute l'équipe , à le plaisir d'accueil Jessy Khalil pour un Monologue politique, culinaire, avec une pincée intime épicée, un spectacle produit par la compagnie Aram.
Chemin des Pradelles Castelfranc 46140 Lot Occitanie
English :
The 18, and all the team, is pleased to welcome Jessy Khalil for a political and culinary Monologue, with a pinch of spicy intimacy, a show produced by compagnie Aram.
