Spectacle Le week-end des parents La tréfilerie La Couronne

Spectacle Le week-end des parents

La tréfilerie 1, allée des sports La Couronne Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Week-end de grande fête 25 ans de mariage pour le couple Isabelle et Laurent et c’est leur fille Léa qui va organiser cet anniversaire de mariage en invitant les amis de jeunesse de ses parents

La tréfilerie 1, allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

English :

A weekend of celebration: 25 years of marriage for the couple Isabelle and Laurent, and it is their daughter Léa who is going to organize this wedding anniversary by inviting her parents? childhood friends

