Informations pratiques

Aubeterre-sur-Dronne

Spéctacle – Le weekend des parents

salle des fetes Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir ce spéctacle rocambolesque avec la compagnie mis en scene par Eulalie ! Week-end entre amis qui se voulait festif mais qui tourne en révélations!

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salle des fetes Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 27 administration@ehpad-aubeterre.fr

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English : Spéctacle – Le weekend des parents

Come and discover this incredible show with the theatre company Eulalie en scene! A weekend with friends that was meant to be a celebration but turns into a series of revelations!

L’événement Spéctacle – Le weekend des parents Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Sud Charente