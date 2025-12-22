Spectacle Le Whiteout, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Spectacle Le Whiteout

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-11 19:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Une usine de stockage mémoriel explose, des millions d’échantillons contenus dans des flocons de neige se répandent dans la nature. Pour reconstituer les circonstances de l’accident (ou attentat ?), on injecte à un volontaire des échantillons de souvenirs stockées dans des molécules d’eau.

À travers l’adaptation d’un thriller d’Alain Damasio les spectateurs seront amenés à mener une enquête par le biais de différents médias afin de devenir les jurés d’un procès futuriste un peu particulier.

Une participation active est demandée au public dans un exercice de reconstitution de souvenirs dans un cadre médico-légal.

COMPAGNIE LE CLAIR OBSCUR

Adapté d’une nouvelle d’ Alain Damasio

Frédéric Deslias • Mise en scène

Pierre Mignard, Angie Pict, Samuel Churin • Performer Frédéric Deslias et Perig Vilerbu • Création sonore Simon Garette • Régie numérique

Cathy Blisson • Dramaturgie

Quentin Pallier • Lumières

Mathilde Gentil, Benjamin Bardou, Antoine Vanel, Simon Garrette • Collaboration artistique .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l'Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English :

A memory-storage factory explodes, and millions of samples contained in snowflakes spill out into nature. To reconstruct the circumstances of the accident (or attack?), a volunteer is injected with samples of memories stored in water molecules.

