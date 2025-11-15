Spectacle Léa Lando dame de coeur CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz

Spectacle Léa Lando dame de coeur

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Léa Lando aime tellement les autres qu’elle ne sait pas dire non. Et cela dans toutes ses relations amicales, professionnelles et bien sûr amoureuse.

Dans Dame de coeur , Léa nous raconte avec un humour ciselé tous les moments de sa vie où l’amour des autres lui a joué des tours. Que ce soit avec ses parents quand elle a eu l’honnêteté de leur évoquer son palmarès sexuel, avec ses amies qui lui demandent systématiquement d’être marraine de leur enfant, avec ses ex qu’elles ne croisent jamais au bon moment et avec vous le Public. Car s’il y a bien un amour que Léa ne souhaite pas contrarier c’est celui-ci. Sans oublier son amour inconditionnel pour la vie qui la pousse à regarder tous les docs sur comment vivre mieux et plus longtemps .

Pendant une heure, Léa se livre avec sincérité telle une vraie Dame de cœur. Et ce qui est sûr c’est que tout, ou presque, aura une résonnance en vous.Adultes

18 .

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

English :

Léa Lando loves others so much that she can’t say no. And that goes for all her relationships: friendly, professional and, of course, in love.

In Dame de coeur , Léa recounts with chiseled humor all the moments in her life when other people’s love has played tricks on her. Whether it’s with her parents when she’s honest enough to tell them about her sexual record, with her friends who systematically ask her to be godmother to their child, with her exes whom they never meet at the right time, or with you, the Public. Because if there’s one love that Léa doesn’t want to upset, it’s this one. Not to mention her unconditional love of life, which drives her to watch all the docs on how to live better and longer .

For an hour, Léa opens up with sincerity, like a true Dame de Coeur. And what’s certain is that almost everything she says will resonate with you.

German :

Léa Lando liebt andere Menschen so sehr, dass sie nicht nein sagen kann. Und das in allen ihren Beziehungen: in Freundschaften, im Beruf und natürlich in der Liebe.

In Dame de coeur erzählt Léa mit fein ziseliertem Humor von all den Momenten in ihrem Leben, in denen ihr die Liebe der anderen einen Streich gespielt hat. Sei es mit ihren Eltern, als sie die Ehrlichkeit besaß, ihnen von ihrer sexuellen Erfolgsgeschichte zu erzählen, mit ihren Freundinnen, die sie systematisch darum baten, Patin ihres Kindes zu werden, mit ihren Ex-Freunden, denen sie nie im richtigen Moment über den Weg liefen, oder mit Ihnen, dem Publikum. Denn wenn es eine Liebe gibt, der Lea nicht widersprechen möchte, dann ist es diese. Und nicht zu vergessen ihre bedingungslose Liebe zum Leben, die sie dazu bringt, sich alle Dokus über Wie man besser und länger lebt anzusehen.

Eine Stunde lang erzählt Léa aufrichtig, wie eine echte Dame des Herzens. Und eines ist sicher: Alles, oder fast alles, wird in Ihnen nachhallen.

Italiano :

Léa Lando ama così tanto gli altri che non riesce a dire di no. E questo vale per tutte le sue relazioni: amicizie, lavoro e, naturalmente, amore.

In Dame de coeur , Léa racconta con umorismo cesellato tutti i momenti della sua vita in cui l’amore degli altri le ha giocato brutti scherzi. Che sia stato con i suoi genitori quando è stata abbastanza onesta da raccontare i suoi trascorsi sessuali, con i suoi amici che le hanno sistematicamente chiesto di fare da madrina al loro bambino, con i suoi ex che non hanno mai incontrato al momento giusto, o con voi, il Pubblico. Perché se c’è un amore che Léa non vuole turbare, è proprio questo. Per non parlare del suo amore incondizionato per la vita, che la spinge a guardare tutti i documenti su come vivere meglio e più a lungo .

Per un’ora, Léa si apre con sincerità come una vera Dame de Coeur. E ciò che è certo è che quasi tutto ciò che dice entrerà in risonanza con voi.

Espanol :

Léa Lando quiere tanto a los demás que no sabe decir que no. Y eso vale para todas sus relaciones: amistades, trabajo y, por supuesto, amor.

En Dame de coeur , Léa nos cuenta con humor cincelado todos los momentos de su vida en los que el amor ajeno le ha jugado una mala pasada. Ya sea con sus padres cuando fue lo suficientemente sincera como para contarles su historial sexual, con sus amigos que le pidieron sistemáticamente que fuera la madrina de su hijo, con sus ex a los que nunca conoció en el momento adecuado, o con usted, el Público. Porque si hay un amor que Léa no quiere contrariar, es éste. Por no hablar de su amor incondicional por la vida, que la lleva a ver todos los docs sobre cómo vivir mejor y más tiempo .

Durante una hora, Léa se abre con sinceridad como una verdadera Dame de Coeur. Y lo que es seguro es que casi todo lo que dice le va a resonar.

L’événement Spectacle Léa Lando dame de coeur Metz a été mis à jour le 2025-10-30 par AGENCE INSPIRE METZ