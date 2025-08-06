Spectacle « League & Legends », de la compagnie 15feet6 – Un Été O’Val Service culturel de Morteau-Théâtre de morteau Morteau

Début : 2025-08-06T19:15:00 – 2025-08-06T21:00:00

Fin : 2025-08-06T19:15:00 – 2025-08-06T21:00:00

En 2022, la Communauté de Communes du Val de Morteau confie à la Compagnie Inhérence la mission de programmer 8 spectacles de cirque, un dans chacune des 8 communes du territoire. C’est ainsi qu’est née, à l’été 2023, la première édition d’Un Été O’val, grâce au précieux soutien du Service culturel de Morteau et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Pour cette troisième édition, les spectacles auront lieu les mercredi à 19h15 en extérieur sur chaque commune de la Communauté de Communes du Val de Morteau.

Rendez-vous mercredi 6 août à Morteau (place de l’Hôtel de Ville), pour le spectacle League & Legend de la compagnie 15Feet6 (durée : 40 minutes).

Dans League & Legend, une équipe composée des trois artistes belges de la Cie 15Feet6 descendent sur le terrain. Armés de perches de saut et de rubans adhésifs, ils pulvérisent un par un chaque record sur le chemin de la victoire. Peu importe de quel sport il s’agit, seul le spectacle compte. Un spectacle aux milles exploits et à la virtuosité circassienne comme on aime !

Repli possible à Villers-le-Lac.

Service culturel de Morteau-Théâtre de morteau 12 Pl. de la Halle, 25500 Morteau, France Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© Jasper Van Het Groenewoud