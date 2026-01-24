Spectacle Leboncoin du feu Campuac
Spectacle Leboncoin du feu Campuac samedi 14 février 2026.
Spectacle Leboncoin du feu
Le Barthas Campuac Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Théâtre, imposture autobiographique par Camille Dalos.
Dès 12 ans.
Repas proposé par le gîte après le spectacle (infos et réservation obligatoire : 05 65 51 59 38). 10 .
Le Barthas Campuac 12580 Aveyron Occitanie
English :
Autobiographical imposture theater by Camille Dalos.
Ages 12 and up.
L’événement Spectacle Leboncoin du feu Campuac a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)