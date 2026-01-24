Spectacle Leboncoin du feu Campuac

Spectacle Leboncoin du feu

Le Barthas Campuac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Théâtre, imposture autobiographique par Camille Dalos.

Dès 12 ans.

Repas proposé par le gîte après le spectacle (infos et réservation obligatoire : 05 65 51 59 38). 10 .

Le Barthas Campuac 12580 Aveyron Occitanie

English :

Autobiographical imposture theater by Camille Dalos.

Ages 12 and up.

