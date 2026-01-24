Spectacle Leboncoin du feu Le Fel
Spectacle Leboncoin du feu Le Fel dimanche 15 février 2026.
Spectacle Leboncoin du feu
roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-02-15
Théâtre, imposture autobiographique par Camille Dalos.
Dès 12 ans.
Bar et restauration proposés par le Café de Roussy Le Nid après le spectacle (infos et réservation : 06 19 34 35 19) 10 .
roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 33 90
English :
Autobiographical imposture theater by Camille Dalos.
Ages 12 and up.
