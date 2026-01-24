Spectacle Leboncoin du feu rue du Couvent Rodelle
Spectacle Leboncoin du feu
rue du Couvent Bezonnes Rodelle Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Théâtre, imposture autobiographique par Camille Dalos
Dès 12 ans.
À Bezonnes. 10 .
rue du Couvent Bezonnes Rodelle 12340 Aveyron Occitanie
English :
Theater, autobiographical imposture by Camille Dalos
Ages 12 and up.
