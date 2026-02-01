Spectacle : L’Ecole des femmes, de Molière Théâtre Artistic Athévains PARIS

C’est l’histoire d’une journée dans la maison d’Arnolphe, ce tuteur qui aime et veut épouser sa pupille, mais qui, pour qu’elle reste bien à lui, l’a éduquée dans l’ignorance et l’isole du monde.

La douce Agnès, que Frédérique Lazarini a choisi de faire évoluer, sous caméras de surveillance, dans une scénographie qui lui refuse toute intimité, viendra réclamer, saisie par son désir pour Horace, à la fois sa délivrance et l’éducation dont elle a été privée.

Cette version de la pièce, aux interprétations inépuisables, explore la complexité des liens amoureux sans en négliger ni les beautés ni les abus et montre le pouvoir libérateur de l’amour.

Et, face à ces dispositifs scénographiques et vidéos, on ne peut que se demander où en sont nos propres libertés.

C’est l’histoire d’une journée dans la maison d’Arnolphe, ce tuteur qui aime et veut épouser sa pupille et l’isole du monde extérieur…

Du lundi 23 février 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h30

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

jeudi

de 19h00 à 20h30

mercredi, samedi

de 17h00 à 18h30

mardi

de 20h00 à 21h30

payant

De 10 à 35 euros.

Réservation conseillée : par téléphone au 01.43.56.38.32., par mail à aatheatre@gmail.com ou sur notre billetterie en ligne.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-24T21:00:00+01:00

fin : 2026-05-03T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-02-24T20:00:00+02:00_2026-02-24T21:30:00+02:00;2026-02-25T17:00:00+02:00_2026-02-25T18:30:00+02:00;2026-02-26T19:00:00+02:00_2026-02-26T20:30:00+02:00;2026-02-27T20:30:00+02:00_2026-02-27T22:00:00+02:00;2026-02-28T17:00:00+02:00_2026-02-28T18:30:00+02:00;2026-02-28T20:30:00+02:00_2026-02-28T22:00:00+02:00;2026-03-01T15:00:00+02:00_2026-03-01T16:30:00+02:00;2026-03-03T20:00:00+02:00_2026-03-03T21:30:00+02:00;2026-03-04T17:00:00+02:00_2026-03-04T18:30:00+02:00;2026-03-05T19:00:00+02:00_2026-03-05T20:30:00+02:00;2026-03-06T20:30:00+02:00_2026-03-06T22:00:00+02:00;2026-03-07T17:00:00+02:00_2026-03-07T18:30:00+02:00;2026-03-07T20:30:00+02:00_2026-03-07T22:00:00+02:00;2026-03-08T15:00:00+02:00_2026-03-08T16:30:00+02:00;2026-03-10T20:00:00+02:00_2026-03-10T21:30:00+02:00;2026-03-11T17:00:00+02:00_2026-03-11T18:30:00+02:00;2026-03-12T19:00:00+02:00_2026-03-12T20:30:00+02:00;2026-03-13T20:30:00+02:00_2026-03-13T22:00:00+02:00;2026-03-14T17:00:00+02:00_2026-03-14T18:30:00+02:00;2026-03-14T20:30:00+02:00_2026-03-14T22:00:00+02:00;2026-03-15T15:00:00+02:00_2026-03-15T16:30:00+02:00;2026-03-17T20:00:00+02:00_2026-03-17T21:30:00+02:00;2026-03-18T17:00:00+02:00_2026-03-18T18:30:00+02:00;2026-03-19T19:00:00+02:00_2026-03-19T20:30:00+02:00;2026-03-20T20:30:00+02:00_2026-03-20T22:00:00+02:00;2026-03-21T17:00:00+02:00_2026-03-21T18:30:00+02:00;2026-03-21T20:30:00+02:00_2026-03-21T22:00:00+02:00;2026-03-22T15:00:00+02:00_2026-03-22T16:30:00+02:00;2026-03-24T20:00:00+02:00_2026-03-24T21:30:00+02:00;2026-03-25T17:00:00+02:00_2026-03-25T18:30:00+02:00;2026-03-26T19:00:00+02:00_2026-03-26T20:30:00+02:00;2026-03-27T20:30:00+02:00_2026-03-27T22:00:00+02:00;2026-03-28T17:00:00+02:00_2026-03-28T18:30:00+02:00;2026-03-28T20:30:00+02:00_2026-03-28T22:00:00+02:00;2026-03-29T15:00:00+02:00_2026-03-29T16:30:00+02:00;2026-03-31T20:00:00+02:00_2026-03-31T21:30:00+02:00;2026-04-01T17:00:00+02:00_2026-04-01T18:30:00+02:00;2026-04-02T19:00:00+02:00_2026-04-02T20:30:00+02:00;2026-04-03T20:30:00+02:00_2026-04-03T22:00:00+02:00;2026-04-04T17:00:00+02:00_2026-04-04T18:30:00+02:00;2026-04-04T20:30:00+02:00_2026-04-04T22:00:00+02:00;2026-04-05T15:00:00+02:00_2026-04-05T16:30:00+02:00;2026-04-07T20:00:00+02:00_2026-04-07T21:30:00+02:00;2026-04-08T17:00:00+02:00_2026-04-08T18:30:00+02:00;2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T20:30:00+02:00;2026-04-10T20:30:00+02:00_2026-04-10T22:00:00+02:00;2026-04-11T17:00:00+02:00_2026-04-11T18:30:00+02:00;2026-04-11T20:30:00+02:00_2026-04-11T22:00:00+02:00;2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T16:30:00+02:00;2026-04-14T20:00:00+02:00_2026-04-14T21:30:00+02:00;2026-04-15T17:00:00+02:00_2026-04-15T18:30:00+02:00;2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00;2026-04-17T20:30:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00;2026-04-18T17:00:00+02:00_2026-04-18T18:30:00+02:00;2026-04-18T20:30:00+02:00_2026-04-18T22:00:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T16:30:00+02:00;2026-04-21T20:00:00+02:00_2026-04-21T21:30:00+02:00;2026-04-22T17:00:00+02:00_2026-04-22T18:30:00+02:00;2026-04-23T19:00:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00;2026-04-24T20:30:00+02:00_2026-04-24T22:00:00+02:00;2026-04-25T17:00:00+02:00_2026-04-25T18:30:00+02:00;2026-04-25T20:30:00+02:00_2026-04-25T22:00:00+02:00;2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T16:30:00+02:00;2026-04-28T20:00:00+02:00_2026-04-28T21:30:00+02:00;2026-04-29T17:00:00+02:00_2026-04-29T18:30:00+02:00;2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T20:30:00+02:00;2026-05-01T20:30:00+02:00_2026-05-01T22:00:00+02:00;2026-05-02T17:00:00+02:00_2026-05-02T18:30:00+02:00;2026-05-02T20:30:00+02:00_2026-05-02T22:00:00+02:00;2026-05-03T15:00:00+02:00_2026-05-03T16:30:00+02:00

Théâtre Artistic Athévains 45 Bis rue Richard Lenoir 75011 PARIS

https://artistictheatre.com/lecole-des-femmes/ +33143563832 aatheatre@gmail.com https://www.facebook.com/artistictheatre/ https://www.facebook.com/artistictheatre/



Afficher la carte du lieu Théâtre Artistic Athévains et trouvez le meilleur itinéraire

