Spectacle L’Écriture ou la vie Le Cube, Théâtre Antoine Vitez Aix-en-Provence

Spectacle L’Écriture ou la vie

Mardi 24 mars 2026 à partir de 20h. Le Cube, Théâtre Antoine Vitez 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Un projet de Jean-Baptiste Sastre et Hiam Abbass, fondé sur l’œuvre L’Écriture ou la vie de Jorge Semprún. Plongez dans les affres de l’Histoire sanglante du XX siècle que Jorge Semprún et bien d’autres ont traversé, dont certains ne sont jamais revenus.

L’Écriture ou la vie relate l’expérience de l’auteur au camp de Buchenwald, il porte à la scène les mots infiniment marquants de l’auteur rescapé de ce camp, afin que cette parole indispensable puisse résonner avec les temps troublés que nous connaissons.



Buchenwald a été libéré en 1945, en 2025 a eu lieu la commémoration des 80 ans de la libération du camps. .

Le Cube, Théâtre Antoine Vitez 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A project by Jean-Baptiste Sastre and Hiam Abbass, based on the work L?Écriture ou la vie by Jorge Semprún. Immerse yourself in the bloody history of the 20th century, through which Jorge Semprún and many others passed, some of whom never returned.

