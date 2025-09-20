Spectacle : lecture à voix haute Place Sepmanville Évreux

Spectacle : lecture à voix haute Place Sepmanville Évreux samedi 20 septembre 2025.

Spectacle : lecture à voix haute Samedi 20 septembre, 14h30 Place Sepmanville Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

En août 2024, Rémy Brument Varly, auteur, est intervenu lors d’une résidence d’écriture à la médiathèque, en lien avec l’exposition sur le 80e anniversaire du débarquement. Accompagné d’une comédienne et d’un pianiste, il fera une restitution du texte produit autour des souvenirs des personnes âgées avec lesquelles il s’est entretenu au moment de sa résidence.

Spectacle proposé par les médiathèques d’Evreux dans le cadre de l’exposition « Patrimoines en guerre »

Renseignements nbatard-hardy@evreux.fr

Place Sepmanville Place Sepmanville, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie https://www.evreuxportesdenormandie.fr/actualite/39/2-place-sepmanville-le-passe-recompose.htm [{« link »: « mailto:nbatard-hardy@evreux.fr »}] Mise en valeur 2019, la place Sepmanville est un concentré de l’histoire de la ville d’Evreux où cinq siècles se côtoient entre le XIIe et le XVIe siècle.

En août 2024, Rémy Brument Varly, auteur, est intervenu lors d’une résidence d’écriture à la médiathèque, en lien avec l’exposition sur le 80e anniversaire du débarquement. Accompagné d’une et d’un …

@CD27