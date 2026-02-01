Spectacle lecture musicale Marlenheim

Spectacle lecture musicale

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

À partir du Samedi 28 Février 2026 à 14h00, venez découvrir l’histoire de Porcelaine, une jeune femme maladroite, qui décide de transformer cette faiblesse en force. Racontée et mise en musique par Claire Caillebotte, autrice de l’histoire.

Sur inscription, spectacle adapté aux 4-6 ans.

Organisé par la médiathèque de Marlenheim. 0 .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr

