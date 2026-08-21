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Spectacle : lecture publique « faire du bois », Le Valguenard, Chênedouit

samedi 19 septembre 2026 · Le Valguenard · Chênedouit

Spectacle : lecture publique « faire du bois », Le Valguenard, Chênedouit

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Valguenard
Adresse
2015 route Gaston Lefavrais, Ménil-Gondouin, 61210 Chênedouit
Ville
61210 Chênedouit
Département
Orne
Tarif
Durée 1h, participation libre.

Spectacle : lecture publique « faire du bois » Samedi 19 septembre, 19h00 Le Valguenard Orne

Durée 1h, participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Faire du bois

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Balade commentée et lecture publique.
Faire du bois est une invitation à partager nos préoccupations contemporaines. La lecture met en scène cinq femmes qui discutent, autour d’un feu, de leur rapport à cet acte millénaire. Ces palabres nocturnes, nourries de lectures et d’expériences écoféministes, abordent la répartition genrée des tâches, la déforestation, notre relation au temps, les modes de subsistance que l’on réinvente à l’orée de l’Anthropocène, ainsi que les pratiques traditionnelles et leurs nécessaires renouvellements.
Précédée d’une balade commentée du bois à 17h.
– Collectif l’Œuf ou la Lune –

Le Valguenard 2015 route Gaston Lefavrais, Ménil-Gondouin, 61210 Chênedouit Chênedouit 61210 Orne Normandie [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Faire du bois

©Sophie Lulague