Spectacle lecture Terminus Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde

Spectacle lecture Terminus Médiathèque du centre ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque reçoit un spectacle du comédien Philippe Bertin »Terminus »

»Terminus » traitera des dérives de la consommation de l’absinthe, la fée verte, en milieu littéraire au XIXème siècle.

Il nous avait régalé l’an dernier avec son spectacle autour de l’univers de Kafka.

A 15h.

Gratuit et ouvert à tous.

A partir de 12 ans. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

