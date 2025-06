Spectacle / Lecture théâtralisée « Se souvenir d’Anna petite chronique familiale et sociologique » – Baudreville 14 juin 2025 15:00

Une lecture sensible et intime autour de la mémoire familiale

Dans cette chronique personnelle, Mariedette Leclere nous invite à une traversée de souvenirs à travers la figure d’Anna. Entre sociologie du quotidien et tendresse familiale, cette lecture-spectacle met en lumière les petites histoires qui dessinent une époque, une condition, une vie. Un moment de partage empreint d’émotion, proposé en participation libre (au chapeau), dans une ambiance conviviale. .

Rue de la Reverdrie

Baudreville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 82 22 70

English :

A sensitive and intimate reading based on family memories

German :

Eine sensible und intime Lektüre rund um das Familiengedächtnis

Italiano :

Una lettura sensibile e intima basata sui ricordi di famiglia

Espanol :

Una lectura sensible e íntima basada en recuerdos familiares

