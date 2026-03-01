Spectacle L’Effet Barnum festival KRINO Salle des Fêtes de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin

Spectacle L’Effet Barnum festival KRINO

Salle des Fêtes de Cherbourg Grande Rue Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 20:00:00

fin : 2026-03-30 21:30:00

Date(s) :

2026-03-30

En une heure montre en main (car le temps c’est de l’argent), Stéphane et Carine nos deux guides, vous livreront en toute bienveillance la recette de la sérénité tant plébiscitée dans nos sociétés modernes.

Conseils avisés, exercices pratiques certifiés, témoignages authentiques se succèderont au service d’un unique objectif Être ensemble, être bien, et planer superbement au-dessus de nos quotidiens moroses . A moins que le ténia du doute ne s’empare des intestins de nos certitudes…

Durée approximative une heure.

Age minimum conseillé 12 ans. .

Salle des Fêtes de Cherbourg Grande Rue Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 6 09 68 35 26 contact@terminusdessciences.fr

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English : Spectacle L’Effet Barnum festival KRINO

L’événement Spectacle L’Effet Barnum festival KRINO Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin