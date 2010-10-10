Spectacle L’Elixir de vie La Pléiade La Destrousse

La Destrousse

Spectacle L’Elixir de vie

Samedi 2 mai 2026 à partir de 19h30.

Ouverture des portes 18h30. La Pléiade 1 avenue des Tisserands La Destrousse Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Soirée caritative organisée par le Lions Club Pays de la Sainte Baume.

Une comédie musicale intense et poétique qui explore les chemins de l’amour, ses ruptures, ses renaissances et cette force invisible qui pousse à continuer.

Le Spectacle de l’Amour à son Contraire Partie 2 L’Élixir de Vie par la troupe Singer’s boulevard production.

À travers des tableaux mêlant chant, danse et émotion brute, le spectacle célèbre la résilience, l’espoir et la puissance du lien humain.

Les bénéfices de la soirée permettront de financer directement des protocoles de recherche contre les cancers de l’enfant, via la Société Française de Cancérologie des Enfants (SFCE).

Une soirée où l’art devient engagement et où chaque spectateur participe concrètement à faire avancer la recherche. .

La Pléiade 1 avenue des Tisserands La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Charity evening organized by the Lions Club Pays de la Sainte Baume.

An intense, poetic musical that explores the paths of love, its break-ups and rebirths, and the invisible force that keeps us going.

L’événement Spectacle L’Elixir de vie La Destrousse a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile