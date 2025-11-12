Spectacle Léna les pois bleus Compagnie de l’Epouvantail Romans-sur-Isère

13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Drôme

Ce spectacle musical et théâtral à destination des familles et des enfants est présenté par la Compagnie de l’Épouvantail, originaire de la Drôme.

13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 leplato.romans@gmail.com

English :

This musical and theatrical show for families and children is presented by Drôme-based Compagnie de l?Épouvantail.

German :

Dieses musikalische und theatralische Spektakel für Familien und Kinder wird von der Compagnie de l’Épouvantail aus der Drôme präsentiert.

Italiano :

Questo spettacolo musicale e teatrale per famiglie e bambini è presentato dalla Compagnie de l’Épouvantail della Drôme.

Espanol :

Este espectáculo musical y teatral para familias y niños está presentado por la Compagnie de l’Épouvantail de la Drôme.

