Spectacle L’enfant magicien Espace Franquin Angoulême

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême Charente

L’enfant magicien est un spectacle de magie théâtralisé. Le magicien François Demené nous raconte comment il est devenu magicien. Il partagera les secrets de la magie et vous découvrirez tous les avantages d’être magicien.

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 97 78 94 ecloziaproduction@gmail.com

English :

L’enfant magicien is a theatrical magic show. Magician François Demené tells us how he became a magician. He’ll share the secrets of magic and show you all the advantages of being a magician.

German :

L’enfant magicien ist eine theatralische Zaubershow. Der Zauberer François Demené erzählt uns, wie er zum Zauberer wurde. Er wird Ihnen die Geheimnisse der Zauberei verraten und Ihnen alle Vorteile eines Zauberers aufzeigen.

Italiano :

L’enfant magicien è uno spettacolo di magia teatrale. Il mago François Demené ci racconta come è diventato un mago. Condividerà con voi i segreti della magia e vi mostrerà tutti i vantaggi di essere un mago.

Espanol :

L’enfant magicien es un espectáculo de magia teatral. El mago François Demené nos cuenta cómo se hizo mago. Compartirá contigo los secretos de la magia y te mostrará todas las ventajas de ser mago.

